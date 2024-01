Winnaars sportverkiezingen bekend!

De Ronde Venen – Tijdens een zeer drukbezocht Sportgala zijn vrijdagavond 26 januari de winnaars van de sportverkiezingen bekendgemaakt. Niels Immerzeel is verkozen tot Sportman van het jaar 2023 en Janneke van der Meulen tot Sportvrouw. Michiel Mouris kreeg de prijs van Sporttalent en Rob van Zijtveld de prijs van Sportvrijwilliger. Het team van FC Abcoude 1 is verkozen tot Sportploeg van het jaar en Jan Bakker won de prijs in de nieuwe categorie Sporter 55+.

De bekendmaking gebeurde tijdens een afwisselend programma in een tot de nok toe gevuld Piet Mondriaangebouw in Abcoude. De bekendmaking van de winnaars werd afgewisseld met dansoptredens van Enjoy’s Dance uit Mijdrecht. De avond werd gepresenteerd door DO. De inwoner van Abcoude is behalve zangeres ook presentatrice en heeft in het verleden op hoog niveau gesport.

Winnaars Sportman en Sportvrouw

De bekendmaking van de winnaars stond centraal tijdens de avond. De titel Sportman van het jaar werd toegekend aan de Wilnisse marathonschaatser Niels Immerzeel. Niels kon niet bij de uitreiking aanwezig zijn in verband met het NK op natuurijs op de Weissensee in Oostenrijk, maar was via een videoverbinding toch aanwezig in Abcoude. Niels behaalde in 2023 een aantal mooie resultaten op het hoogste niveau. Zo werd hij onder andere tweede en derde tijdens verschillende wedstrijden op natuurijs in Zweden. Deze prestaties dwingen volgens de jury respect af en getuigen van een groot doorzettingsvermogen.

De titel Sportvrouw werd in de wacht gesleept door Janneke van der Meulen. De Vinkeveense is wereldkampioen Beachspint in het roeien. Tijdens de beachsprint beginnen de roeiers met een sprint van zo’n 40 meter naar de branding, waar hun boot klaarligt. Daarna volgt een parcours tussen boeien dat met een U-bocht de boten weer naar het strand leidt. Daar moeten de roeiers na ongeveer 500 meter weer zo vlot mogelijk uit de boot en door het mulle zand naar de finish rennen. De sport is vanaf de Spelen in 2028 in Los Angeles een Olympische discipline.

Sporttalent, Sportvrijwilliger en Sportploeg

Michiel Mouris, veldrijder uit Baambrugge, kreeg de prijs van Sporttalent van het jaar. Michiel wordt al de nieuwe Mathieu van der Poel genoemd. Hij behaalde in 2023 een aantal geweldige resultaten in diverse categorieën en liet daarmee zien veel talent te hebben. De jury is ervan overtuigd dat hij nog veel mooie prestaties gaat neerzetten.

Rob van Zijtveld kreeg de prijs van Sportvrijwilliger van het jaar. Volgens de jury is Rob een multitalent omdat hij op verschillende vlakken en in verschillende rollen actief is. Hij geeft trainingen, is bestuurslid en kan daarnaast ook nog eens goed organiseren. De jury sprak dan ook de hoop uit dat Rob nog lang binnen de gemeente actief blijft.

De prijs van Sportploeg van het jaar ging naar FC Abcoude 1. De voetballers werden vorig jaar ongeslagen kampioen in de zondag 3de klasse en promoveerden naar de 2e klasse. Het team kan goed samenwerken en beschikt over de nodige kwaliteit. Het bijzondere is dat de spelers voortkomen uit de eigen jeugd.

Nieuwe prijs: Sporter 55+

Dit jaar werd voor het eerst de prijs uitgereikt in de categorie Sporter 55+. Die gaat naar een inwoner die een bijzondere prestatie heeft geleverd of bij zijn of haar vereniging een inspiratiebron is. De prijs werd uitgereikt aan Jan Bakker. Hij is al 70 jaar actief bij SV Hertha en spelplezier en humor zijn wat hem betreft onontbeerlijk. 2023 was een topjaar voor Jan want hij werd samen met zijn zaalvoetbalteam voor het eerst kampioen, een prestatie waar hij lang naar uit heeft gekeken.

Fotobijschrift:

De winnaars van de Sportverkiezingen poseren na afloop van het Sportgala met de zilveren schaal die hoort bij hun prijs. Uiterst rechts staat presentatrice DO met links naast haar wethouder Maarten van der Greft. Naast de wethouder staan van rechts naar links: Rob van Zijtveld, Jan Bakker, Michiel Mouris, Janneke van der Meulen en het team van FC Abcoude 1