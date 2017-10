Winnaars Amazing Amateurs bekend!

Aalsmeer – KCA kan tevreden terugkijken op de tentoonstelling Amazing Amateurs in het Oude Raadhuis. Ruim 700 bezoekers hebben de tentoonstelling bezocht. Ook de laatste middag op zondag 15 oktober werd druk bezocht. Marian Kaaijk, voorzitter KCA, maakte de winnaars bekend. Eerst de prijzen van de vakjury en vervolgens de prijzen van de publieksjury.

De vakjury bestond dit jaar uit: Annelie Tas, Annemiek Rozenberg, Heleen van Haaften en Miep Maarse. De werken zijn beoordeeld op basis van de volgende criteria: kwaliteit, Techniek, Kleurgebruik en Originaliteit.

Humorvol en intensief

Winnaar bij de vakjury was dit jaar Hansje Havinga met werk in uitvoering. De jury was het er unaniem over eens dat dit werk de eerste plaats verdient. De presentatie is humorvol en laat tegelijkertijd ook zien dat het een zeer intensief werk is om draad en kraal tot een mooi sieraad om te vormen. Het resultaat zijn kleine sculpturen, die bovendien de mens kunnen versieren. De tweede prijs ging naar Paula Schulte met het masker. Een verstild in zichzelf gekeerd masker. Lijkt op hout, maar is prachtig keramiek op raku gestookt en suggereert een boom. Niets is minder waar. En de derde prijs ging naar Ingrid Wiebe-Otto met beukenbos. Volgens de jury was dit een eigenzinnig werk met leuk materiaalgebruik en een mooie eigen interpretatie van een beukenbos.

Publieksprijs

Daarna werd de publieksprijs bekend gemaakt. Meer dan 300 mensen hadden hun stem uitgebracht. De winnaar dit jaar was Nel Spaargaren met haar prachtige pastel met de titel ‘Herfst vuurlijn’. Zij kreeg de wisselbokaal Gouden Penseel die nu nog even bij KCA is om te zorgen dat haar naam er ook bij gegraveerd wordt. Tweede was Margreet Brakel met haar acrylschilderij ‘Bloemen’ en de derde prijs van de publieksjury ging naar een olieverfschilderij met een mooi stilleven van Gerard Zelen.

Foto: Publieksprijswinnaar Nel Spaargaren bij haar schilderij.