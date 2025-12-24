Winnaar openluchttheater De Walnoot gehuldigd

Vinkeveen – Tijdens de drukbezochte kerstborrel bij De Adelaar locatie in Vinkeveen was ook het openluchttheater De Walnoot aanwezig, opgenomen in het ontwerp van het Vinkeveen centrumplan. Omdat de realisatie afhangt van de start van het centrumplan kiest De Walnoot voor een tijdelijke pop-up locatie. In de gezellige stand ingericht met een schaalmodel van De Walnoot werden de plannen aan de bezoekers toegelicht. De vele positieve reacties werden ondersteund door vele bezoekers die ter plekke een donatie deden voor de realisatie. In de stand werden bezoekers uitgedaagd om te raden hoeveel walnoten in een pot zaten. Van de tientallen inzendingen had Nicole Kok uit Vinkeveen het juiste aantal precies geraden. Op de foto overhandigt Dick Jonkers, voorzitter van Stichting De Walnoot, de welverdiende prijs aan Nicole Kok.

Meer informatie over het openluchttheater De Walnoot is te vinden op www.theaterdewalnoot.nl.

Op de foto: Dick Jonkers, voorzitter van Stichting De Walnoot, overhandigt de welverdiende prijs aan Nicole Kok. Foto: aangeleverd.