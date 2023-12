Winkels extra open en wintermarkt in Aalsmeer

Aalsmeer – Al kerstinkopen gedaan in de lokale winkels? Vanavond, vrijdag 15 december, is het koopavond in het Centrum van Aalsmeer en aanstaande zondag 17 december zijn ook veel winkels geopend. Onder andere zijn alle modewinkels geopend, evenals de drogisten en de wereldwinkel. Vrijdag tot 20.00 uur, zondag zijn bezoekers welkom tussen 12.00 en 16.00 uur.

En zaterdag 16 december wordt het extra gezellig met de wintermarkt. In de Zijdstraat staan kraampjes met leuke (kerst)producten en er is volop eten en drinken verkrijgbaar. Er loopt weer een kerstmannenorkes door de winkelstraten en kinderen kunnen gratis kerststukjes maken op het Molenplein. De wintermarkt is van 10.00 tot 16.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeercentrum.nl.