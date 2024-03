Winkeliers blij met opknapbeurt Amstelplein￼

Uithoorn – Winkelcentrum Amstelplein is gebouwd in de jaren negentig en inmiddels toe aan een opknapbeurt. Maar de vraag is of de winkeliers daar blij mee zijn na corona, werkzaamheden aan de straat en de parkeergarage, waardoor ze jarenlang in de verbouwingen hebben gezeten en klanten hebben gemist.

“Het liefst klap je in je handen en is het morgen klaar”, grapt Mona van de ChocoToko. “We moeten er even doorheen. Sommige klanten mopperen op de troep, maar wij proberen het positief te benaderen. Het is logisch dat er na ruim dertig jaar iets moet gebeuren en we hebben ons erop ingesteld. Om meer eenheid te creëren moet de lichtbak worden vervangen. Ik vind het mooi dat de uitstraling wat strakker wordt.”

De medewerker bij juwelier Sparnaay ziet ook dat er iets moet gebeuren en verwacht zeker dat het netjes gaat worden. “Maar het is jammer dat het weer een tijd rommelig zal zijn, want er gebeurt constant wel iets. Dan is de brug afgesloten en kunnen onze klanten uit Mijdrecht ons niet bereiken en met de parkeergarage zijn ze ook heel lang bezig geweest. De winkel moet toegankelijk blijven.” Ze wordt regelmatig op de hoogte gehouden en weet dat er geprobeerd wordt om de vloer ’s avonds te vervangen.

“Het moet eerst een puinhoop zijn, voordat het netjes wordt”, denkt Kim van Bloemengeluk. Ze is blij dat het winkelcentrum wordt opgeknapt. “Ze werken zoveel mogelijk om de openingstijden heen. De vloer wordt per winkel gedaan en we krijgen een oprijplaat voor de deur.” Bloemengeluk heeft vaak plantjes buiten de winkel staan, daar komen straks richtlijnen voor. “Wij zijn een van de weinige met een uitstalling, maar we blijven binnen de anderhalve meter, dus dat mag blijven. Het eindresultaat zal vast mooi zijn.”

De verbouwing van het winkelcentrum is onderdeel van een groter project. Ook de gevels van de woningen boven de winkels worden vernieuwd, zodat het hele gebouw weer een moderne, frisse uitstraling heeft en mooi past binnen het centrum.