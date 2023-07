Winkelcentrum Amstelplein luidt vakantie in voor de kids￼

Uithoorn – Voor de schooljeugd in Uithoorn en de Kwakel is het nu ook bijna vakantie en dat gaan ze op het winkelcentrum Amstelplein feestelijk voor de kids inluiden. Vrijdag 21 juli is er in het winkelcentrum van 12.00 tot 16.00 uur IJs Teppanyaki. Weet je niet wat dat is? Zoek maar op YouTube, wedden dat je dan vrijdagmiddag in winkelcentrum Amstelplein te vinden bent. Ook zijn er nog hele leuke vakantie cadeautjes.

IJsrolls

IJsrolls van de IJsteppanyaki is een heel bijzondere en spraakmakende belevenis waarbij de bezoekers vol bewondering het proces van ijs maken kunnen volgen. In Azië worden deze bijzondere ijsrolletjes verkocht als streetfood maar hier kennen veel mensen alleen van YouTube filmpjes of van vakantietrips. Icerolls worden gemaakt van een basis ijsroom waaraan ingrediënten worden toegevoegd. Heerlijk vers fruit, chocolade, koekjes, caramel enz. Maar ze maken ook bijzondere varianten zoals Red Bull-ijs, Cola-ijs, pindakaas-ijs drop-ijs of koffie-ijs. Alles wordt op de vriesplaat met een temperatuur van -21 graden gehakt en gemengd en opgerold tot een overheerlijk ijsrolletje. Toppings mogen worden gekozen en de bezoekers kunnen daarna genieten van een tongstrelend, ambachtelijk ijsje