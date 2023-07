Wind mee bij derde Fiets Event van Duo Plant

Regio – Althans op het tweede deel van deze onderhoudende, maar zeer winderige fietstocht rond De Kwakel. Uiteindelijk hadden de bijna honderd deelnemers er zo’n 40 km opzitten toen zij rond de klok van half vijf allemaal binnen waren. Dat was ze evenwel niet aan te zien, want het laatste deel van de tocht hadden ze stevige wind in de rug. De tocht voerde door Kudelstaart, een klein stukje De Kwakel en Vrouwenakker, langs de Amstel en de prachtige polders van Nieuwveen, door Bilderdam en weer terug naar Kudelstaart. Daarvandaan werd de route vervolgd naar Aalsmeer, de Oude Meer en door het Amsterdamse Bos en Amstelveen weer terug naar het beginpunt: de kassen van Duo Plant. Onderweg voorzag de organisatie in verfrissingen, een puzzeltocht en enkele spelletjes om de benen even te strekken en de zadels te sparen.

Terug op de startplaats werden de fietsliefhebbers onthaald door het team van Duo Plant op heerlijke verfrissingen, nootjes en tot slot een barbecue van formaat, opgeluisterd door zanger/entertainer Harm, die de feestsfeer er weer goed in kreeg. Voor de nieuwsgierige niet-Kwakelaars was ook de museumwagen van Stichting De Kwakel Toen & Nu present. De wind was gaan liggen, mensen genoten in het zonnetje van de barbecue en dans, zang en polonaise sloten deze mooie middag af.