Wilnis wipt tegels voor meer groen

Wilnis – Onder het motto ‘Vergroen je buurt’ heeft de werkgroep ‘Historisch Dorpshart Wilnis’ in samenwerking met ‘Wilnis Doet’ een oproep gedaan om het dorp een stukje groener te maken. Al snel meldden zich veel inwoners en zaterdag 8 november gingen de eerste vrijwilligers enthousiast aan de slag om op verschillende plekken in het dorp stenen uit de straat te halen. Op deze plekken worden binnenkort planten geplaatst, zodat het dorpshart nog groener en gezelliger wordt.

De inwoners van Wilnis staan erom bekend dat als er iets in het dorp wordt georganiseerd er een groot saamhorigheidsgevoel is. Als er iets georganiseerd wordt, steekt men graag de handen uit de mouwen. Veel inwoners meldden zich direct aan om een handje te helpen.

De werkgroep Historisch Dorpshart Wilnis zet zich in voor een aantrekkelijk en gastvrij dorpshart voor bewoners en bezoekers. Werkgroep. Om het centrum nog mooier te maken, ontstond het idee om op diverse plekken stenen uit de grond te verwijderen en er groen voor terug te brengen. In overleg met de gemeente – die het zogenoemde tegelwippen van harte omarmde – werd het plan snel concreet gemaakt. Niet veel later konden de stenen daadwerkelijk uit de grond worden gehaald.

Witte vakken

Afgelopen vrijdag werden op diverse plekken in het centrum met witte kalk vakken uitgezet waar de stenen verwijderd mochten worden. Zaterdagochtend verzamelde zich een grote groep inwoners op het Raadhuisplein. Na een gezamenlijke kop koffie om goed wakker te zijn, ging men onder deskundige leiding van Jimmy van FCH Treur Grondwerk en Tuinaanleg aan de slag. In rap tempo verdwenen de stenen uit de straat en werden er vakken gecreëerd waar binnenkort mooie beplanting in geplaatst kan worden.

Lokaal samenspel

Mooi ook dat de lokale ondernemer FCH Treur grondwerk en tuinaanleg daar – zeer toepasselijk in dit geval – hun steentje aan bij hebben gedragen. Dit bedrijf uit Wilnis heeft geheel belangeloos medewerking in mankracht en apparatuur geleverd. Ook de gemeente verleent optimale medewerking en faciliteert daar waar nodig. Dankzij een bijdrage van het Postcode Loterij Buurtfonds, dat kleinschalige buurtprojecten ondersteunt, konden ook de financiële kosten worden gedekt.

Nu nog het groen

Het grondwerk is afgerond, maar het echte doel is natuurlijk het aanbrengen van het groen. Volgens Nant Hartel, één van de kartrekkers in het dorp bij dit soort activiteiten, zal dat niet lang meer duren: “Binnenkort kunnen jullie hier prachtige beplanting zien en weer mooie foto’s maken”, vertelt hij enthousiast. “En er staat nog veel meer moois te gebeuren in het dorpshart, maar dat blijft nog even een verrassing. We gaan Wilnis écht op de kaart zetten met een gezellig en groen centrum.”

Op de foto: In rap tempo verdwenen de stenen uit de straat en werden er vakken gecreëerd waar binnenkort mooie beplanting in geplaatst kan worden. Foto: aangeleverd.