Wilnis heeft nieuwe ontmoetingsplek voor de jeugd￼

Wilnis – Jongeren uit De Ronde Venen kunnen op verschillende plekken elkaar buiten ontmoeten. Dat is het idee achter een Jongeren Ontmoetingsplek (JOP). De gemeente vindt het belangrijk dat jongeren een eigen hangplek hebben. Mijdrecht heeft sinds een half jaar een ontmoetingsplek en Wilnis nu ook. Het jongerenwerk, de politie en de gemeente waren aanwezig bij de opening.

Wethouder Maarten van der Greft (Jeugd- en Jongerenbeleid): “We hebben straks in alle grote dorpen een JOP. Zo is er voor jongeren altijd in de buurt een overdekte hangplek waar zij terecht kunnen. Als jongeren ergens overlast veroorzaken, helpt het ook dat de jongerenwerkers en de politie de jongeren naar een plek kunnen sturen die wel geschikt is.” De gemeente heeft een hart voor onze jongeren en vindt het belangrijk dat er een plek is waar zij kunnen samenkomen zonder dat er overlast wordt veroorzaakt. Het is nu aan de jongeren zelf om hier volop gebruik van te gaan maken.

De ontmoetingsplek in Wilnis is een omgebouwde container met bankjes en een tafel. De JOP staat in het Speelwoud op de verharding naast het basketbalveld. In het centrum van Mijdrecht bij de parkeerplaats aan de Rondweg staat eenzelfde omgebouwde container. De ontmoetingsplekken zijn vergunningsvrij en makkelijk verplaatsbaar. Als een JOP weinig gebruikt wordt of als er (te)veel overlast is, dan kan er een nieuwe locatie worden gezocht.

In Vinkeveen staat al jaren een ontmoetingsplek. Ook de jongeren in Abcoude hebben behoefte aan een eigen plek. De gemeente zoekt op dit moment naar een geschikte locatie. De jongerenwerkers, jongeren uit de buurt en de wijkagenten worden betrokken bij de zoektocht. Inwoners die willen meedenken over een geschikte plek, kunnen een e-mail sturen naar goudinjewijk@derondevenen.nl.

Foto: Het jongerenwerk, de politie en de gemeente bij de JOP in Wilnis. Fotografie: Patrick Hesse.