Wilnis Festival 2023 weer meer dan geslaagd

Wilnis – Vanaf vorige week woensdag tot en met zaterdagavond was het weer groot feest in Wilnis, met het traditionele Wilnis Festival. Weer is het de organisatie en velen vrijwilligers gelukt om een feest neer te zetten dat klonk als een klok.

De start was woensdag met de kindermiddag. Mede dankzij de fantastische medewerking en inzet van de vrijwillige brandweer genoten de kinderen van een springkussen, een kinderdisco, vuurtjes blussen, kleuren, tekenen, jezelf laten schimken en niet te vergeten de kermis. De kinderen genoten zoals bijgaande foto’s laten zien.

De vrijwillige brandweer organiseerde natuurlijk ook weer de klompenrace. De uitslag was bij de heren: 1. Mart Alblas, 2. Ewoud Stam en 3. Andre Prins. Bij de dames was de eerste prijs voor Marga Poen en de nummer twee, Nova van Schaik. De aanmoedigingsprijs was voor Ismael Bilir.

’s Avonds stond de tent op zijn kop, met op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag diverse optredens. Donderdagmiddag was er voor de 55-plussers de bingomiddag, vrijdagmiddag VoetVolley, zaterdagmiddag beachvolleybal en zaterdagavond de sluiting. Het was weer een groot feest, goed weer en gezellige feestgangers. En zo hoort het…