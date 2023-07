Wilde dieren spotten met boswachter in Leyduin

Regio – Wat is er leuker in de natuur dan met een boswachter speuren naar wild? Wie weet wat je te zien krijgt. De natuur zit vol verrassingen, juist in de vroege ochtend: zondagmorgen 30 juli is er een leuke excursie voor het hele gezin, maar wel vroeg op! Op pad met de boswachter op zoek naar reeën en ander wild. Wild zien is een kwestie van geluk en de natuur is onvoorspelbaar. Maar met de boswachter van Landschap Noord-Holland als gids heb je natuurlijk een streepje voor, want hij weet veel van reeën! Wist je bijvoorbeeld dat reeën allerlei soorten sporen achterlaten en dat een damhert en een ree niet hetzelfde is? Ze gebruiken altijd dezelfde paadjes en krabben met hun gewei aan bomen. Samen met de boswachter speur je naar krabsporen, veegsporen of wissels, en ondertussen vertelt hij er alles over.

Je moet er wel vroeg voor op, maar dan ervaar je de natuur wel op een bijzondere manier. Tips van de boswachter: Reeën zijn schuw. Hoe meer je opgaat in de omgeving, des te groter de kans dat je reeën ziet. Trek zoveel mogelijk donkere, onopvallende kleding aan. Denk om goede kleding, het kan vroeg op de dag nog behoorlijk koud zijn! Kinderen zijn welkom. De excursie op zondag 30 juli is van 5.30 tot 7.00 uur. Vertrekpunt: Buitenplaats Leyduin; Woestduinweg 4 in Vogelenzang. Verzamelen op het parkeerterrein bij Infocentrum De Kakelye. Zin om mee te gaan? Aanmelden is verplicht en kan via www.gaatumee.nl

Leyduin, beek. Foto: Chris van Deursen