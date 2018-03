Dinsdag 11 november was een hele bijzondere dag voor de kinderen uit groep 6 van OBS Toermalijn.

Uithoorn- Week 46 is de week van respect. Daarom had juf Ans (de HVO-juf) iets speciaals geregeld. Er kwamen twee wijkagenten langs in onze klas! Samen met de kinderen is er veel gepraat over respect. “Respect is rekening houden met elkaar”, werd regelmatig genoemd. De kinderen hebben een hele leuke les gehad van de wijkagenten en willen hen hartelijk bedanken voor hun komst.