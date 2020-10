Renner Nils Eekhoff scherpt vorm aan

Rijsenhout – Enkele kilometers lang leek de slotetappe van de BinckBank Tour afgelopen zaterdag 3 oktober op een heruitgave van het Nederlands kampioenschap wielrennen in augustus. Vooraan reed een weergaloos solerende Mathieu van der Poel, anderhalve minuut daarachter op kop van het peloton Rijsenhouter Nils Eekhoff, ditmaal in dienst van Team Sunweb-speerpunt Sören Kragh Andersen. Meer dan enkele seconden kon Eekhoff ook nu niet knabbelen aan de voorsprong van de ontketende kampioen. Kragh Andersen slaagde er later evenmin in de kloof te dichten; de tweevoudig ritwinnaar van de afgelopen Tour de France kwam na een sterke tegenaanval enkele tellen tekort om Van der Poel alsnog de eindzege te ontfutselen.

Voor Nils Eekhoff zat het teamwork er zaterdag, na de beurt op kop van het peloton, op. Aan de voet van de voorlaatste beklimming van de Muur van Geraardsbergen liet hij zich uitzakken. Hij beëindigde de vierdaagse rittenkoers in België wel en eindigde als zeventigste in het klassement. Na een maand zonder wedstrijden had Nils in de BinckBank Tour zijn vorm kunnen aanscherpen voor de drie grote klassiekers die deze maand nog op het programma staan. De renner van Sunweb toonde zich alle dagen dienstbaar aan de ploeg en boekte bovendien nog twee persoonlijke succesjes: in de chaotische slotfase van de eerste rit werd hij zevende en de acht kilometer lange tijdrit in Riemst sloot hij knap af als 21ste in exact dezelfde tijd als de Nederlandse specialist Sebastiaan Langeveld.

Zondag Gent-Wevelgem

Aankomende zondag 11 oktober rijdt Nils Eekhoff in dienst van zijn kopman Sörgen Kragh Andersen de Worldtour-klassieker Gent-Wevelgem. Een week later kan hij ook aantreden in de Ronde van Vlaanderen als vervanger van Marc Hirschi. Zijn deelname aan de Scheldeprijs komt daardoor te vervallen. Op 25 oktober wordt het seizoen afgesloten met Parijs-Roubaix. Alle races zijn live te volgen op de Belgische en Nederlandse televisie.

Foto: Nils Eekhoff (archief).