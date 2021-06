Wielrennen bij UWTC voor starters

Uithoorn – Heb je in coronatijd, zoals vele anderen, de racefiets ontdekt en vind je het nu tijd om de fijne kneepjes van het wielrennen te leren?

Bij UWTC in Uithoorn geven gediplomeerde trainers, onder wie KNWU-talentontwikkelaar en oud-beroepsrenner Peter Zijerveld, op woensdag 30 juni een training voor iedereen van 16 jaar en ouder op clubparcours De Randhoorn in Uithoorn. Om 19.00 uur kunnen liefhebbers, man of vrouw, zich vastclicken aan hun racefiets. Ze krijgen onder meer uitleg over bochtentechniek, veilig fietsen en in waaiers rijden.

Ook is er informatie over geschikte voeding tijdens het maken van lange tochten. Van deelnemers wordt verwacht de coronaregels in acht te nemen en een valhelm op te zetten. Inschrijven vooraf is niet nodig en er zijn aan deze vrijblijvende training geen kosten verbonden. Meer informatie: www.facebook.com/wielrenuwtc of www.uwtc.nl/wielren