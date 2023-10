Wie wordt de beste Maestro: Maestro Meets Viribus 2023

De Ronde Venen – Op 11 november wordt voor de derde keer een “Maestro Meets Viribus” concert georganiseerd. Vier superfanatieke en bekende Ronde Veners gaan met elkaar de strijd aan om de beste Maestro 2023 van Wilnis te worden en de Gouden Baton te winnen. Wie dit zijn? Juf Daniëlle Samsom van de Julianaschool, Esther Boerlage van Rijdes Bloemen en Planten, Rein Kroon – eigenaar van DichtbijW-wonen, werken, water en weiland, en Thomas Oudshoorn, zanger van het Nederlandse lied.

Om de titel Maestro 2023 te veroveren nemen de kandidaten het stokje over van dirigent Ruud Pletting en dirigeren zij de muzikanten van Viribus Unitis, die een stuk spelen dat de kandidaten zelf hebben uitgekozen. Afgelopen donderdag hebben drie kandidaten een kijkje genomen bij de repetitie van Viribus Unitis. Voor het eerst mochten zij “op de bok staan” om kennis te maken met het orkest en proberen om het orkest in het gareel te houden. Dat was nog niet zo makkelijk! Maar gelukkig mogen zij nog twee keer oefenen voordat de wedstrijd losbarst.

Goed doel

Om het concert een extra dimensie te geven heeft muziekvereniging Viribus Unitis een goed doel gekoppeld aan het concert: Sinterklaasactie De Ronde Venen. Deze actie wordt georganiseerd vanuit de Veenhart kerk. Al jaren gaat een groep vrijwilligers op pad met Sint en een aantal pieten, om bij gezinnen op bezoek te gaan die het in voorgaande maanden moeilijk hebben gehad. Maar natuurlijk kan Sint niet met lege handen aankomen, dus moeten er cadeautjes worden gekocht. En daar is geld voor nodig.

Om geld voor deze actie bij elkaar te krijgen is het volgende bedacht: Er is op 11 november een echte vakjury aanwezig om de kandidaten te beoordelen, maar ook het publiek kan zijn stem uitbrengen op de kandidaat die naar hun mening de titel Maestro 2023 verdient. Hiervoor kan het publiek muntjes kopen. Na afloop van de optredens kunnen deze muntjes worden gestort in de schaal waarop de naam van de kandidaat staat die volgens het publiek het best heeft gedirigeerd. De kandidaat die de meeste muntjes weet te verzamelen, is de winnaar en verdient de Gouden Baton. De opbrengst van alle verkochte muntjes gaat naar het goede doel. Wilt u zeker zijn van een plekje in de zaal? U kunt nu al via de mail mail@viribusunitis.nl uw kaartje reserveren, of anders aan de zaal kopen. Een kaartje kost € 5,00 p.p., de zaal is open om 19.15 uur. Om 19.45 uur wordt het concert geopend door het enige echte Opstaporkest van Viribus Unitis. Dit concert wilt u niet missen, dus graag tot ziens op 11 november in de Willisstee!