Aalsmeer – Sinds 3 september staat op de hoek van de Jac. P. Thijsselaan en Hugo de Vriesstraat een onbeheerde Sparta Athos herenfiets tegen een lantaarnpaal. De fiets is zwart van kleur, heeft geen slot en valt op vanwege de grote blauwe fietstassen (met opdruk: bezorg de krant.nl). Welke krantenbezorger mist zijn fiets? Het rijwiel is tijdelijk veilig gesteld door Pim van Ouwerkerk. De eigenaar van de Sparta kan contact met hem opnemen via 06-49992237.