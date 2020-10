Wethouder trakteert bridgers op gebak

Aalsmeer – Het is deze week de Week tegen Eenzaamheid. Participe heeft hier in Aalsmeer de Week van de Ontmoeting van gemaakt. Want eenzaamheid tegengaan begint met ontmoeten. En dat ontmoeten gebeurt in Aalsmeer onder andere bij de Gezelligheids Bridge Club van Participe in Buurthuis Hornmeer. Op maandagmiddag leggen de leden van deze bridgeclub nog steeds gezamenlijk een kaartje. De club voldoet namelijk aan alle coronamaatregelen en valt ook binnen de regels van de geldende noodverordening.

Elkaar ontmoeten

Wethouder Wilma Alink bracht ze ter gelegenheid van de Week van de Ontmoeting een bezoekje en een kleine versnapering. “Eenzaamheid is momenteel natuurlijk een ontzettend actueel thema. Het is fijn om te zien dat mensen in Aalsmeer ondanks alles toch nog mogelijkheden blijven vinden om elkaar te ontmoeten. Op een voor iedereen veilige manier natuurlijk. De leden van deze bridgeclub hebben het goed geregeld en kunnen gelukkig elkaar nog steeds zien. Maar dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ik hoop dat deze week mensen aan het denken zet hoe zij binnen alle richtlijnen toch mensen die alleen zijn kunnen ontmoeten. Een gezamenlijke wandeling of een kop koffie op anderhalve meter betekent vaak al veel voor mensen”, aldus wethouder Alink.

Participe

Wilt u contact met mensen uit uw buurt, maar weet u niet wat de mogelijkheden zijn? Bel dan met Participe op 020-5430430. De vrijwilligers en professionals helpen u graag. Bijvoorbeeld met een kopje koffie in een wijkcentrum, een praatje in de bibliotheek, een bingomiddag, beweegactiviteiten of een gesprek met de maatschappelijk werker of ouderenadviseur. Participe werkt hierbij samen met onder andere de gemeente, Mantelzorg & Meer, Aalsmeervoorelkaar, onderwijsinstellingen en partners uit de zorg.