Wethouder Spaargaren: Ik ben terug in ‘mijn dorp’

Door Jacqueline Kristelijn

Aalsmeer – Op 29 juni is Sven Spaargaren officieel beëdigd als nieuwe wethouder in Aalsmeer en gelijk vanaf de benoeming is de bestuurder uit Oegstgeest op ontdekking gegaan in de gemeente. Hij maakte onder andere kennis met de Historische Tuin en haar vrijwilligers, stapte op de fiets met de Dorpsraad van Kudelstaart, stelde zich voor aan de jonge ondernemers van Zaai en het bestuur van Ondernemend Aalsmeer, genoot van divers vakmanschap tijdens vele bedrijfsbezoeken (ook vanwege de verkiezing Onderneming van het Jaar) en natuurlijk heeft hij zich voorgesteld aan alle medewerkers in het Raadhuis en is op bezoek geweest bij bestuurders van omliggende gemeenten. “Ja, ik heb bijna een cafeïnevergiftiging opgelopen van al die kopjes koffie die ik al gedronken heb”, zegt hij lachend. “Gelukkig ben ik echt een koffiemens. Ik begin de dag met twee sterke espresso’s.” Inmiddels is Sven Spaargaren ruim honderd dagen wethouder en heeft hij zich ook fanatiek gestort in het papierwerk behorende bij zijn portefeuilles. Deze heeft hij één op één overgenomen van vorig wethouder Robert van Rijn en hebben, toevallig of niet, allen al jaren zijn interesse en passen bij zijn opleidingen en werkverleden. De wethouder is verantwoordelijk voor de financiën, economie, werkgelegenheid, openbare ruimte, recreatie en toerisme, Greenpark en de Schinkelpolder.

Bedrijfsleven en economie

Na studies bloementeelt en handel bij de Middelbare Tuinbouwschool en agrarische bedrijfskunde aan de HBO in Delft belandde Spaargaren voor een stageproject bij een verpakkingsbedrijf in de bollensector en hielp mee aan het financieel verantwoord en organisatorisch groter groeien van het bedrijf. Het afstudeerproject werd tot volle tevredenheid van alle partijen afgerond en smaakte voor Spaargaren naar meer. Hij startte bij Movrie in de Schinkelpolder en ook hier was zijn taak om met een team het bedrijf te laten groeien. De interesses voor economie, het bedrijfsleven en het beurswezen bleven en toen hij de kans kreeg om een kijkje te nemen in de keuken van het bankbestaan greep hij deze met beide handen aan. Bij Van Landschot kreeg hij de taak om projecten financieel te begeleiden en later bij de Rabobank was hij verantwoordelijk voor beleggingsadviezen. “Die baan paste echt bij mij, een mooie combi, vooral het menselijke aspect, het verhaal achter de familie, sprak mij aan.”

Politiek

Tussen de twee bankbanen door werd een uitstapje gemaakt naar de politiek. Sven werd financieel adviseur van Tweede Kamerlid Gerard van As en zegt zelf met veel plezier vier jaar gewerkt te hebben op het Binnenhof. Enkele jaren later begon de politiek weer te kriebelen bij Spaargaren. “Ik kwam tijdens een bewonersbijeenkomst in gesprek met de VVD-wethouder met financiën in zijn portefeuille en werd gevraagd om bij de fractie te komen. Tijdens de verkiezingen kwam ik op de kandidatenlijst en kwam in de raad. Van 2010 tot afgelopen zomer, totaal 13 jaar, ben ik raadslid geweest in Oegstgeest.” Hoe de geboren Aalsmeerder in Oegstgeest is beland? “Voor mijn studie was ik naar Leiden verhuisd, ben daar blijven wonen en later heb ik met mijn vrouw een nieuwbouwhuis gekocht in Oegstgeest.”

Aalsmeerse perikelen

De naam Spaargaren doet natuurlijk vermoeden hier met een dorpsgenoot te maken te hebben. En inderdaad, Sven z’n wieg stond in de woning bij de seringenkwekerij aan de Oosteinderweg. Zijn ouders zijn Laura en Wim Spaargaren. Wim is vele jaren raadslid geweest voor de VVD in Aalsmeer. Thuis werd dus regelmatig gesproken over politiek en tijdens de koffie bij zijn ouders kwamen de Aalsmeerse politieke perikelen ter sprake. Sven besloot te solliciteren en kreeg, na de sollicitatieprocedure met meerdere kandidaten, de functie van wethouder, mits hij bereid was te verhuizen naar Aalsmeer. Het thuisfront ging akkoord en nu is Sven weer terug in ‘zijn dorp’. “Het is een soort thuiskomen. Ik ben net verhuisd naar de Stommeer en mijn zusje woont slechts drie straten verderop. Heel gezellig.”

Bovenlanden en monumenten

Het mooiste plekje in Aalsmeer? “De Bovenlanden en het natuurgebied, daar ben ik opgegroeid en heb heel wat uurtjes gevaren in m’n bootje.” Met toerisme en recreatie in de portefeuille zit het dus ook wel goed, net als met openbare ruimte trouwens, want Sven houdt van mooie gebouwen en monumenten. “En die zijn er veel in Aalsmeer.”

Maar vooralsnog heeft Sven vooral zijn tanden gezet in financiën. “Aalsmeer heeft een ambitieus programma en wil veel investeren, maar het moet wel betaalbaar blijven. De gemeente staat er nu financieel goed voor, maar wil dit zo blijven zullen er keuzes gemaakt moeten worden”, zegt hij vastberaden.

De laatste vraag dan: Hoe is de sfeer binnen het college? “Heel goed”, zegt hij met een brede glimlach. “We zijn een gouden team en hebben hetzelfde uitgangspunt: Hoe Aalsmeer mooier maken. Het is fijn werken met hen en met alle andere collega’s.”