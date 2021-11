Wethouder Robert van Rijn op bedrijfsbezoek

Aalsmeer – Woensdag 17 november bezocht wethouder Robert van Rijn de winkeliers aan het Poldermeesterplein en ging hij op bezoek bij Koopmans Yachtservice.

Op het Poldermeesterplein sprak hij met Tommy van Os van de delicatessezaak Tommy’s en met Nico Vegt eigenaar van NicO-Optiek. Nico gaf aan dat er weinig verloop was onder ondernemers aan het Poldermeesterplein. Dat is een goed teken. Ook hebben de winkels in Oosteinde weinig last gehad van de coronamaatregelen. Tijdens het gesprek werd ook ingegaan op de nieuwbouw in de Oosteindedriehoek, het matige bereik van mobiele telefoons en de wensen van de ondernemers zijn besproken. De wethouder neemt deze wensen mee en kijk waar hij het Poldermeesterplein tegemoet kan komen in de vragen over de openbare ruimte.

Daarna ging de wethouder langs bij Mark Koopmans van Koopmans Yachtservice aan de Uiterweg. Hij werd ontvangen door Mark en zijn medewerkers. Mark werkt al bijna 35 jaar in de watersport en is in 2003 gestart met een eigen bedrijf. Zijn passie is om boten in perfecte conditie te houden. Tijdens de coronacrisis is de omzet in de watersportbranche flink toegenomen omdat veel mensen niet naar het buitenland op vakantie gingen en een boot kochten om in Nederland te recreëren. Dit bracht voor Koopmans gelijk de uitdaging met zich mee om goed personeel te vinden en onderdelen op tijd geleverd te krijgen. Ook ziet Koopmaans een stijging van mensen die hun huidige dieselmotor willen omzetten naar volledig elektrische versie of een hybride versie.

De wethouder en het college houden regelmatig bedrijfsbezoeken om vooral het contact met de lokale bedrijven te houden en te weten wat er leeft. Tijdens deze bezoeken wordt uiteraard rekening gehouden met de geldende coronaregels.