Wethouder opent eerste laadje adventskalender

Aalsmeer – Op de eerste dag van de laatste maand 2020 viel er aan het begin van de Zijdstraat weer een klein feestje te vieren. Want de aanwezigheid van de rijdende showroom van Max van der Heiden is een bezienswaardigheid waar iedereen blij van wordt. In de showroom pronkt een fraai verlichte adventskalender, omringd door gouden ballonnen. Dat wethouder Robert van Rijn laatje nummer één van de adventskalender ging openen, lag voor de hand. Zijn betrokkenheid, visie en aanpak heeft geleid tot een platform voor de Aalsmeerse ondernemers. Met als credo ‘Kom tevoorschijn en laat zien wat je te bieden hebt’. Dus aan hem de eer om het eerste lootje te trekken en de prijswinnaar bekend te maken.

Mooie en bijzondere prijzen

Voor de wethouder de naam echter bekend maakte, wilde hij eerst nog even kwijt hoe blij hij is met deze lokale promotie wedstrijd waaraan vele Aalsmeerse ondernemers en winkeliers een mooie bijdrage hebben geleverd. Van Rijn benadrukte nog maar weer eens hoe geweldig hij het vindt dat ook de inwoners van Aalsmeer/Kudelstaart de lokale winkeliers blijven ondersteunen. “Samen staan wij sterker!” Vervolgens roerde de wethouder met verve in het laatje van Visit Aalsmeer dat gevuld was met de gekochte lootjes. Als winnares kwam mevrouw Gerritsma uit de bus en zij won wel een hele bijzondere prijs. Een prachtig foto van de watertoren, gemaakt door de Aalsmeerse fotograaf Kick Spaargaren. Tijdens de feestweek legde hij het moment vast dat de watertoren was verlicht in de Aalsmeerse kleuren rood, groen, zwart en dat leverde een fraai resultaat op.

De rijdende showroom van Max had de afgelopen week over belangstelling niet te klagen. En dat zal de komende weken niet anders zijn. Iedere dag zal de showroom rond rijden door Aalsmeer/Kudelstaart en stoppen bij de winkelier die één van de laatjes van de adventskalender heeft gevuld met een mooie prijs. De ondernemer zal ook zelf het lootje trekken en de prijswinnaar bekend maken.

Pitchen en kerstwensen

Terwijl de wethouder nog even stond na te praten met de initiatiefnemers, Jeroen Mäkel (Aan Marketing) en Kirsten Verhoef (Sylt Support), filmde de derde initiatiefnemer Tim de Kler (IVC) in het voormalige pand van Broeckmans de pitches van de ondernemers die in heldere bewoording weergaven waar hun bedrijf voor staat. Hoewel spreken voor een camera wel enige ervaring vereist, weet Tim met zijn aanwijzingen – hij neemt daar alle tijd voor – iedereen zo op hun gemak te stellen dat het eindresultaat na enig ‘knip- en plakwerk’ een enthousiaste en interessante informatie digitale promotie oplevert.

De volgende pitch datum is vrijdag 11 december. De kerstwensen kunnen dinsdag 7 december worden ingesproken. Vanaf 10.00 uur zijn Kirsten, Jeroen, Tim en Rutger aanwezig om te filmen of gesprekken op te nemen.

Loten voor de voedselbank

Nog steeds kunnen er loten (tien euro per stuk) gekocht worden. Hoe meer loten, hoe meer geld er over gemaakt kan worden naar de Voedselbank in Aalsmeer! Kijk voor meer informatie op de website popupaalsmeer.nl

Janna van Zon