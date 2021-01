Wethouder op bezoek in corona testbus

Aalsmeer – De corona testbus van de GGD staat sinds afgelopen maandag 25 januari achter het Dorpshuis in Kudelstaart. Hier kunnen alle inwoners van de gemeente Aalsmeer met coronaklachten (ook milde klachten) zich de komende twee weken gratis en zonder afspraak laten testen. Wethouder Zorg Wilma Alink is blij met deze mogelijkheid. Ze bekeek de bus vlak voor opening en sprak met de medewerkers van de GGD en met de eerste mensen die zich kwamen laten testen.

De bus staat er tot en met 7 februari iedere dag van 9.00 tot 16.00 uur. Wethouder Alink in een reactie: “We willen onze inwoners op een laagdrempelige manier een coronatest aanbieden. Zonder afspraak en ook nog gratis. Het is belangrijk om je te laten testen. Dit is een goede manier om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Hopelijk komen we zo sneller uit deze lockdown. Ik zeg doen!”

De testbus is een speciaal hiervoor omgebouwde touringcar. De bus wordt door één bezoeker tegelijk betreden, waarna de test wordt uitgevoerd. Andere bezoekers dienen buiten te wachten tot ze aan de beurt zijn.

Het dragen van een mondkapje is verplicht en uiteraard dient iedereen voldoende afstand (1,5 meter) van elkaar te houden.

Gastheren en -vrouwen ontvangen de bezoekers en beantwoorden eventuele vragen. Bezoekers worden dringend verzocht thuis te blijven tot de testuitslag binnen is.

Foto: Wethouder Alink in corona testbus. Foto: Gemeente Aalsmeer