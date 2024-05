Wethouder feliciteert 40-jarige kringloopwinkel Ceres￼

Uithoorn – Wethouder Ferry Hoekstra (Duurzaamheid) heeft tijdens de receptie van het jubileum van kringloopwinkel Ceres namens de gemeente Uithoorn een kort woordje gesproken en een kleinigheid overhandigd aan Paul van Soelen, de directeur.

De wethouder gaf aan dat hij blij is met de aanwezigheid van de winkel in Uithoorn en de bijdrage die de winkel levert aan de circulaire economie, een van de speerpunten van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Uithoorn. Ook bedankte hij in zijn toespraak alle vrijwilligers, waarvan één in het bijzonder: een 90-jarige medewerkster die nog steeds actief is. Ceres, de op een na oudste kringloopwinkel van Nederland, bestaat dit jaar 40 jaar en dat wordt uitbundig gevierd met relaties, personeel en bezoekers.

Levendige handel

Wat begon met het ophalen van schillen en groenteafval groeide in korte tijd uit tot kringloopwinkel Ceres, gevestigd in een oude loods. Veertig jaar later staat kringloopwinkel Ceres nog fier overeind op het industrieterrein en is het een komen en gaan van mensen. Mensen die op zoek zijn naar tweedehandse kleding, meubels of serviesgoed en mensen die spullen brengen. Een levendige handel die niet alleen goed is voor het milieu (hergebruik), maar ook voor de mensen met een kleine portemonnee. Met de eventuele winst worden goede doelen financieel ondersteund en er is altijd plaats voor een werkplek voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Trots

Het is dus niet voor de niets dat wethouder Ferry Hoekstra trots is op zo’n winkel in Uithoorn: “De kringloopwinkel vertegenwoordigt veel waarden waar wij ons als gemeente hard voor maken. Hergebruik en verkoop van bruikbare – en betaalbare spullen. Bovendien heeft de winkel een belangrijke sociale functie, met een fijne werkplek voor mensen die er even uit zijn geweest of om een andere reden moeilijk aan betaald werk komen. Wij wensen de stichting dan ook nog vele jaren toe.”(foto gemeente Uithoorn)

V.l.n.r. op de foto: Luuk Heijlman, voorzitter Ceres, Paul van Soelen, directeur Ceres en wethouder duurzaamheid Ferry Hoekstra. Foto: gemeente Uithoorn.