Wethouder Anja Vijselaar: ‘We zetten een belangrijke stap richting een circulaire toekomst’

De Ronde Venen – Anja Vijselaar heeft namens gemeente De Ronde Venen samen met tientallen andere gemeenten, de provincie Utrecht, waterschappen en maatschappelijke partners het koersdocument ‘Circulair Denken, Regionaal Doen!’ ondertekend. Met deze gezamenlijke verklaring kiest de regio Utrecht bewust voor één koers: van denken naar doen, van losse initiatieven naar gezamenlijke kracht op weg naar een circulaire samenleving.

Koers die richting geeft

Tien jaar samenwerking binnen Alliantie Cirkelregio Utrecht heeft één les duidelijk gemaakt: alleen samen kunnen we de omslag maken naar een circulaire economie. Het Koersdocument verwoordt die gezamenlijke ambitie én vertaalt haar naar concrete actie. Met een actieagenda met acht regionale actielijnen – van circulair inkopen, grondstoffen delen en biobased isoleren tot reparatie, bewonersinitiatieven en circulaire ambachtscentra – werken partners dagelijks aan tastbare resultaten.

Wethouder Anja Vijselaar (Economie): “Met dit koersdocument zetten we als regio een belangrijke stap richting een circulaire toekomst. Door samen te werken met gemeenten, provincie, waterschappen en maatschappelijke partners bundelen we onze krachten. Zo bouwen we aan een duurzame economie die niet alleen goed is voor het milieu, maar ook kansen biedt voor innovatie en werkgelegenheid in onze regio.”

Regionale kracht

De kracht van deze samenwerking schuilt in haar flexibiliteit én solidariteit. Kleine gemeenten kunnen laagdrempelig aansluiten bij lopende projecten; grotere organisaties nemen de rol van aanjager en kennisdeler op zich. Door samen op te trekken groeit de regio van een netwerk van initiatieven naar een krachtig ecosysteem dat samen één verhaal vertelt aan inwoners, provincie en marktpartijen: Samen maken we circulariteit zichtbaar, haalbaar en normaal.

Het koersdocument is niet alleen een visie op papier, maar levert nú al concrete resultaten op. De actielijnen bevatten lopende projecten waar inwoners, ondernemers en overheden samen circulaire oplossingen realiseren. “Het mooie aan deze samenwerking is dat iedereen vanuit zijn eigen rol kan bijdragen – en dat we samen groter worden dan de som der delen”, weet Sonja Sars, voorzitter Alliantie Cirkelregio Utrecht.

Op de foto: Anja Vijselaar tekent het koersdocument ‘Circulair Denken, Regionaal Doen!’ Foto: aangeleverd.