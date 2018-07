Westplas leerlingen lopen voor Edukans

Aalsmeer – Op 5 juli hebben de leerlingen van de 3e klas van Wellantcollege Westplas Mavo zich het zweet op de rug gelopen voor stichting Edukans. Zij hebben meer dan 300 euro bij elkaar gelopen!

Hun docent Juliëtte de Vries is op dit moment voor Edukans in Oeganda en traint daar docenten die les geven in vluchtelingenkampen. Voor de Westplas is deze reis een onderdeel van een internationaliserings- en burgerschapstraject. Mede in het kader van dit traject staat voor voorjaar 2019 een reis naar Malawi op de rol. Aan deze reis zal een docent samen met leerlingen deelnemen. Docenten en leerlingen wisselen kennis uit. Er valt heel veel van elkaar te leren!

Onderwijsinstelling in Ghana

Op woensdag 11 juli moesten de leerlingen van de onderbouw aan de bak. Ook zij hebben een sponsorloop gedaan en hebben zo’n 500 euro opgehaald voor Juda Mahama, een opvang en onderwijsinstelling voor kansarme meisjes in Ghana. een prachtig bedrag waardoor een groot aantal meiden in Ghana hoop op een betere toekomst krijgen!