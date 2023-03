Westeinder schoonmaak SPIE: 1.800 kilo afval

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 11 maart kwamen SPIE, vele vrijwilligers en burgemeester Gido Oude Kotte op het water in actie tijdens NLdoet. De jaarlijkse Westeinder schoonmaak stond op het programma en de ‘klus’ was zeker weer niet voor niets. Er is meer dan 1.800 kilo zwerfafval opgehaald. Dank jullie wel!

College in actie

Burgemeester Oude Kotte was overigens niet het enige college-lid die dit weekend de handen uit de mouwen heeft gestoken. Wethouder Bart Kabout heeft de armspieren getraind tijdens het uitrijden van houtsnippers op de Historische Tuin en wethouder Willem Kikkert werkte mee in de tuin bij Rozenholm. Beiden gingen vrijdag aan de slag voor de landelijke actie en in tegenstelling tot de zonnige zaterdag, was vrijdag een sombere dag met veel regen en zelfs sneeuw. Petje af voor hen en natuurlijk voor alle deelnemers.