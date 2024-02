Wereldkankerdag: aandacht voor de impact van kanker

De Ronde Venen – “Mag ik u een roos aanbieden namens Inloophuis ’t Anker hier in Mijdrecht in het kader van Wereldkankerdag?” Vrijwilligers van dit ‘Centrum voor leven met en na kanker’ boden zaterdag 3 februari ’s morgens honderden rozen uit aan het winkelend publiek in het centrum van Mijdrecht. De rozen waren een gift van Afri Flora / Sher Holland B.V., Rozenkwekerij in Aalsmeer. Tegelijkertijd opende ’t Anker de deuren tijdens het zgn. Open huis om geïnteresseerden vrijblijvend een kijkje te laten nemen in het Inloophuis dat binnenkort alweer zijn 20-jarig bestaan ‘viert’.

Wereldkankerdag is de dag waarop wereldwijd aandacht werd gevraagd voor de gevolgen die kanker heeft. Zowel lichamelijk als geestelijk doet kanker veel met je, maar ook met je naasten en nabestaanden. Veel mensen die kanker hebben, vallen na de behandelingen in een zwart gat, waarin vermoeidheid, angstgevoel en onzekerheid een rol spelen. De aandacht en zorg van ‘de buitenwereld’ ebt weg, maar voor velen is het leven met/na kanker drastisch veranderd. En ook voor de naasten is het leven vaak niet meer hetzelfde.

In Nederland zijn ruim 80 centra voor psychosociale ondersteuning tijdens en na de kankerbehandeling. Inloophuis ’t Anker in Mijdrecht is er daar één van en ontvangt gasten op dinsdag en donderdag op de Karekiet 49. Nadere informatie over ’t Anker op www.inloophuishetanker.nl.