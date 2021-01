Wenskaarten bezorgd bij zorginstellingen

Aalsmeer – In december konden inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart hun nieuwjaarswensen voor medewerkers en bewoners van zorginstellingen stoppen in de brievenbussen bij de vier wensbomen in de gemeente. Hier werd massaal gehoor aan gegeven. Maar natuurlijk moesten die wensen wel voor Driekoningen bezorgd worden.

Wethouder Zorg Wilma Alink heeft de kaarten per speciale post bezorgd bij drie zorgcentra en vijf woonvoorzieningen in Aalsmeer en Kudelstaart. Op gepaste afstand kregen zij in een feestelijke doos een slinger met kaarten en losse kaarten aangeboden. De ontvangers waren blij verrast met de mooie woorden van hun buurtgenoten.

“Het is heel mooi om de mensen die werken en wonen in onze zorginstellingen deze nieuwjaarswensen te bezorgen. Zij verdienen alle prachtige woorden en tekeningen op deze kaarten en natuurlijk nog veel meer. Ik ben blij dat zo veel mensen gehoor hebben gegeven aan onze oproep. Dank jullie wel daarvoor. De kaartjes zijn ontzettend positief ontvangen bij alle instellingen. Het leukste vond ik nog toen de medewerker in Oosteinde zei dat zijn moeder ook een kaartje had gestuurd”, aldus wethouder Alink.