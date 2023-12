Welpen worden brandweermannen￼

Uithoorn – De welpen van Scouting Admiralengroep waren afgelopen vrijdagavond op bezoek bij de vrijwillige brandweer Uithoorn. De Admiralengroep en de brandweer hebben al vele jaren een heel goede samenwerking. Nadat ooit een aantal brandweerlieden mee hebben gedaan aan de Admiralencup zijn de onderlinge contacten steeds beter geworden. De Brandweer maakt regelmatig gebruik van de accommodaties van Scouting om hun vaardigheden te oefenen. Het wachtschip Olympus biedt daarbij de brandweerlieden de kans om een inzet te oefenen op een 36 meter lang binnenvaart schip met alle uitdagingen die daarbij horen. Ook het clubgebouw wordt gebruikt voor het houden van oefeningen en er worden samen met de scouts ontruimingsoefeningen gehouden. Hierdoor krijgen de stafleden van de vereniging de nodige ervaring om in het geval van een calamiteit veilig en daadkrachtig op te treden.

Kijkje

Vrijdag hebben de welpen een direct kijkje in de keuken van de brandweer genomen. Na een warm welkom met chocola en thee konden de welpen per nest langs vier verschillende posten. Ze kregen instructie over het behandelen van brandwonden en reanimatie van een echte ambulance broeder (en brandweerman). Ze maakten een ritje met de brandweerauto. Mochten een echte brand blussen met een ”sneeuwblusser”. Heel erg stoer, maar ook wel zwaar, was het doorknippen van de metalen poten van een oude barbecue met de reddingsschaar. Na een demonstratie van één van de bevelvoerders van de brandweer, waarbij hij de deurstijl van een oude auto in stukken knipte, mochten de kinderen het zelf proberen. Na het nemen van een groepsfoto hadden de scouts een bedankje voor de brandweerlieden. Voor iedereen die scouting helpt om hun leden iets te leren, een leuke tijd te beleven of op een andere wijze bijdraagt aan om het werk van de kleine groep vrijwillige stafleden mogelijk te maken heeft de groep sinds een aantal jaren een mooi tegeltje met het Scouting logo en groepslogo. Dit tegeltje zou een mooie plaats krijgen bij alle schildjes van de verschillende brandweerkorpsen die in een lange rij in de kazerne hangen. Met dit jaar alleen nog het kerstdiner in verschiet een hele mooie afsluiting van 2023.