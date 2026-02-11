Welkomstviering in De Rank

Mijdrecht – In De Rank, Prins Bernhardlaan 2 in Mijdrecht, wordt zondag 15 februari om 19.00 uur een welkomstviering gehouden, met als thema ‘All you need is love’.

Zaterdag 14 februari is het Valentijnsdag, de dag van de liefde. Ondertussen groeit het aantal alleenstaanden in Nederland al jaren, onder meer omdat veel relaties op de klippen lopen. Daarnaast wordt de wereld killer vanwege de groeiende tegenstellingen en bekoelde relaties in de politieke wereld. Hoe kan dat weer goed komen? Hoe kan de wereld heel worden? Hoe kan het leven weer opbloeien?

Over deze vragen gaat het in deze viering aan de hand van het Bijbelverhaal over de barmhartige Samaritaan. Dit verhaal biedt hoop als we tegen onze eigen beperkingen en teleurstellingen in de liefde aan lopen. Voorganger in deze viering is dominee Koos Tamminga en muzikale medewerking wordt verleend door de zanggroep Elzabad Voices uit Amsterdam-Zuidoost.

Op de foto: Elzabad Voices uit Amsterdam-Zuidoost. Foto: aangeleverd.