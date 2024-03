Welke naam krijgt het nieuwe bedrijventerrein in Mijdrecht?

De Ronde Venen – De Ronde Venen krijgt een nieuw bedrijventerrein. Ten noorden van de huidige N201 komt de komende jaren 8 hectare grond beschikbaar om de groei van bedrijvigheid op te vangen. Bij een nieuw bedrijventerrein hoort ook een nieuwe, toepasselijke naam. Inwoners en ondernemers met goede ideeën voor de nieuwe naam, worden van harte uitgenodigd hun suggesties te melden. De indieners van de drie beste suggesties ontvangen een cadeaubon van 50 euro.

Wethouder Anja Vijselaar (Economie): “Uitbreiding van het bedrijventerrein is hard nodig. Regelmatig krijgen we verzoeken van lokale bedrijven die willen groeien en op zoek zijn naar mogelijkheden om uit te breiden of zich te vestigen. Ook van buiten De Ronde Venen is er belangstelling om zich in de gemeente te vestigen.’’

Bocht bij Mijdrecht

Het nieuwe bedrijventerrein is een uitbreiding van het bestaande en wordt ten noorden van de huidige N201, tegenover Johnson, gerealiseerd. De aanleg van het nieuwe terrein hangt samen met het verleggen van de N201 bij Mijdrecht. De weg heeft daar een scherpe bocht. In het nieuwe tracé wordt deze bocht afgesneden. Het verkeer kan daardoor veel makkelijker doorstromen. De planning is dat dit in 2028 gebeurt. Het nieuwe bedrijventerrein komt aan beide zijden van de nieuwe weg te liggen. Ongeveer twee jaar voordat de weg wordt opgeleverd, wordt met uitgifte van grond van het nieuwe terrein begonnen.

Toepasselijke naam

De gemeente wil het nieuwe bedrijventerrein graag een toepasselijke naam geven zodat de naam ook meteen gebruikt kan worden. Wethouder Vijselaar: Ik roep iedereen op die een goede suggestie heeft als naam voor het nieuwe terrein deze aan de gemeente te melden. Dat kan eenvoudig door de naam door te geven via www.derondevenen.nl/nieuwenaam. Uit de suggesties selecteren we de drie leukste en meest toepasselijke namen. Deze namen leggen we via een poll voor aan inwoners zodat zij kunnen aangeven welke naam volgens hen het beste is. ’Het indienen van een naam voor het nieuwe bedrijventerrein kan tot en met vrijdag 22 maart.

Foto: Impressie van het nieuwe bedrijventerrein langs de verlegde N201