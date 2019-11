Welk kunstwerk houdt hoofd boven water?

Regio – De Oude Hollandse Waterlinie viert in 2022 haar 350-jarige bestaan en dat wordt in het liniegebied uitbundig gevierd. De vestingsteden krijgen daarom een kunstwerk die de herinnering koestert, symboliseert en de linie een herkenbare uitstraling geeft. De wedstrijd ‘Verbeelding van de Waterlinie’ met het thema ‘Water: Vriend en Vijand’ zal na drie spannende rondes een uiteindelijke winnaar opleveren.

De eerste ronde is zondag 10 november afgesloten. Burgemeester Frans Buijserd van de gemeente Nieuwkoop maakte de tien genomineerden voor de eindprijs bekend. Kunstwerk Miraculous Gardener, gemaakt door Elly de Jong, was met 621 stemmen de publiekfavoriet van in totaal 3.241 uitgebrachte stemmen.

Toch is de strijd nog niet gestreden, want in de tweede ronde tussen de tien genomineerden kan er nog van alles gebeuren. Tot en met vrijdag 29 november kan het publiek online stemmen op zijn/haar favoriete kunstwerk. Ga naar www.groenehartkunst.nl en breng uw stem uit. De kunstwerken zijn te zien in Galerie & Beeldenpark Hoeve Rijlaarsdam in Nieuwkoop.

Na de tweede ronde zal een vakjury bekijken welk van de best scorende kunstwerken het meest relevant, uitvoerbaar, reproduceerbaar en financieel haalbaar is. Uiteindelijk komt hier een winnend ontwerp uit en dit zal in 2022 te zien is in alle vestingsteden.