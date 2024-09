Weilanden vol grazende koeien

Regio – Mensen over de hele wereld hebben niet voor niets het beeld van Nederland als het land vlakke uitgestrekte groene landschappen en grazende koeien. Een ritje op de fiets in onze eigen omgeving in het groene hart van Nederland bevestigd dat maar weer eens. Je ziet om je heen prachtige vergezichten van weilanden met grazende koeien. Vaak denken we dat het gras groener is bij de buren, maar wonen in deze regio is toch wel heel erg mooi.

Weidegang wat is dat?

De nazomer in september bevordert de weidegang. Veel boeren laten hun koeien namelijk het liefst zo veel en lang mogelijk buiten grazen, als het weer dat toelaat. Weidegang noemen we dat en dit verwijst naar vee wat in de praktijk een deel van het jaar buiten in de wei graast in plaats van continu in de stal te worden gehouden. Het idee hierachter is dat de dieren toegang krijgen tot vers gras en zich vrij kunnen bewegen, wat bijdraagt aan hun welzijn.

Diervriendelijk en kwaliteitsproducten

Weidegang wordt dan ook gezien als een diervriendelijke manier van veehouderij en is in veel landen, waaronder Nederland, populair. Zuivelproducten die afkomstig zijn van koeien die van april tot oktober minstens 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de wei hebben gelopen, worden vaak aangeduid met een speciaal keurmerk, zoals “Weidemelk”.

Kortom, weidegang betekent dat vee regelmatig in de wei graast, wat wordt gezien als gunstig voor zowel de dieren als de kwaliteit van de melk.

Wat kun je zelf doen voor koeien?

Let in de winkel bij de aanschaf van melkproducten, zoals (karne)melk, yoghurt, vla en kaas, of er bij de productie hiervan sprake is van dierenwelzijn en weidegang. Als het biologische melk betreft, zit je sowieso goed, let anders op het weidezegel, of vermelding van weidegang op de verpakking. De dieren hebben dan een mooi leven en wij kunnen genieten van die prachtige plaatjes met koeien in de wei.