’Weesfietsen’ voor De Fietsenwerkplaats

De Ronde Venen – Een tijd geleden heeft er een fietsenophaal actie plaatsgevonden georganiseerd door de gemeente De Ronde Venen om een einde te maken aan de fietsenchaos bij de fietsenstallingen in De Ronde Venen. In samenwerking met de gemeente heeft Jongerenwerk De Ronde Venen rond de zestig fietsen opgehaald bij de werf in Mijdrecht en Abcoude. Deze fietsen worden in De Fietsenwerkplaats op de locatie van het Jongerenwerk door de jongeren opgeknapt en voor een lage prijs verkocht aan mensen van De Voedselbank of statushouders.