Weer vernielingen op eilanden in Westeinder

Aalsmeer – Het is afgelopen week prachtig weer geweest en ook in het weekend liet het zonnetje zich volop zien. Reden voor heel veel inwoners om te gaan varen op de Westeinderplassen. En voor wie geen boot bezit, biedt het Surfeiland een uitgelezen mogelijkheid om te genieten van de zon, zand en water. Overdag is het één en al gezelligheid, maar in de avond en nacht lijkt de Poel, en dan met name het eilandengebied, het domein te worden van onverlaten die nauwelijks tot geen respect hebben voor anderen en hun eigendommen.

Er wordt plaats genomen op privé-eilanden en er worden hier feesten gehouden waarbij schade aangericht wordt. De laatste dagen zijn ook diverse meldingen gedaan bij de politie van vernielingen. Er worden stoelen, bankjes en tafels kapot getrapt of geslagen, opbergboxen open gebroken en bloembakken in het water gegooid.

Naast de toename van vernielingen, worden er eveneens behoorlijk veel spullen gestolen vanaf de eilanden. Onlangs is een opbergkist van het frame los geschroeft en meegenomen en heeft een andere eiland-bezitter vast behoorlijk gevloekt toen de partij hout, die klaar lag om mee aan de slag te gaan, gestolen bleek.

Al eerder hebben diverse eiland-bezitters aan de bel getrokken bij zowel de gemeente als bij de politie en nu begint de maat, na opnieuw een groot aantal vernielingen afgelopen weekend, toch echt vol te raken en wordt om actie van de poliltie en de handhavers gevraagd. Meer controles, zeker in de avond en nacht! En begrijpelijk, het is toch ook vreselijk om tot de conclusie te komen dat de boel met bruut geweld is vernield, terwijl er net veel tijd en energie ingestoken was om het eiland zomerklaar te hebben. Zo jammer. Echt tijd nu om dit nachtelijke vandalisme (verveling?) aan te pakken!