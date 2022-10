Weer ‘Slag om Aalsmeer’ met Lionsclubs

Aalsmeer – De afgelopen 2 jaar kon het vanwege corona niet doorgaan, maar op 16 november aanstaande organiseren de twee Aalsmeerse Lionsclubs voor de vijfde keer het slimme en gezellige bedrijvenspel ‘De Slag om Aalsmeer’. Bij dit avondvullende bedrijvenspel ligt de nadruk op samenwerking, kennis en gezelligheid. De ‘Slag om Aalsmeer’ wordt gespeeld door teams van vijf personen.

Aalsmeer centraal

Vanwege het eerste lustrum wordt het een echte ‘Slag om Aalsmeer’ en dit jaar het initiatief van Zorgcentrum Aelsmeer gesteund om kwetsbare ouderen met dementie te ondersteunen bij hun programma in gebouw Irene. Met een hometrainer en een scherm kunnen ze een virtuele fietstocht maken door Aalsmeer. De netto opbrengst van de avond wordt besteed aan de aanschaf van de benodigde apparatuur.

Slim en gezellig bedrijvenspel

Een team kan samengesteld worden uit medewerkers van bedrijven, verenigingen, organisaties, etc. Er is plaats voor 25 teams, voldoende gelegenheid dus om andere mensen te ontmoeten tijdens de borrel, het buffet of na afloop. Het bedrijvenspel zelf vergt de nodige concentratie: iedere 4 minuten luidt de bel voor een nieuwe vraag. In totaal twintig vragen op allerlei gebied en natuurlijk ook specifiek Aalsmeerse. Het best presterende team ontvangt de wisseltrofee en natuurlijk ook eeuwige roem!

Nog enkele tafels

Er zijn nog enkele tafels beschikbaar, inschrijven is dus nog mogelijk! Kosten voor deelname aan het spel inclusief heerlijk buffet en drankjes bedragen per team/tafel van vijf personen 555 euro. De ‘Slag om Aalsmeer’ vindt plaats in de kantine van FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan. Het programma start om 17.30 uur Kijk voor meer informatie en inschrijven op: www.slagomaalsmeer.nl, mail naar deslagomaalsmeer@gmail.com of bel Quinten Bunschoten via 06-52078646.

Foto: De winnaars van 2019, Team Multi Supplies met wisseltrofee.