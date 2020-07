Weer ruiten bushokje Hortensialaan vernield

Aalsmeer – Is het weer weekend geweest en heeft de verveling opnieuw toegeslagen? Voor de tweede keer in korte tijd zijn de ruiten vernield van het bushokje in de Hortensialaan. Twee weken geleden was ‘slechts’ de zijruit met geweld in stukken getrapt of geslagen, dit keer is flink geweld gebruikt om de achterruiten in duizenden stukjes te veranderen.

Volgens een getuige heeft de vernieling afgelopen vrijdag 17 juli rond elf uur in de avond plaatsgevonden. Er zijn diverse stemmen gehoord. Er wordt vermoed dat het om meerdere daders gaat. “Zet toch een camera neer”, zo wordt gezegd. “Het gebeurt hier zo vaak.”

De ruiten van het bushokje in de Hortensialaan zijn overigens niet de enigen die regelmatig het slachtoffer zijn van vernieling, nog niet zo lang geleden was het bushokje bij de Stationsweg het doelwit en regelmatig moeten medewerkers van de bushokjes-exploitant in actie komen om de stuk geslagen ruiten van het bushokje aan het begin van de Aalsmeerderweg (nabij de Hoge Dijk) te vervangen.

Menigeen vraagt zich dan ook af waarom er überhaupt nog glas zit in de bushokjes. “Waarom geen metaal met vakken eruit geslepen, zodat je als nog droog staat en de bus ziet aankomen.” En: “Ze moeten gewoon weer die betonnen bushokjes neer gaan zetten. Kunnen ze tenminste niet meer slopen.”

Wie meer informatie heeft over de vernieling in de avond of nacht van vrijdag 17 op zaterdag 18 juli wordt verzocht contact op te nemen met de politie Aalsmeer Uithoorn per mail of telefonisch.