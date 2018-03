Weer overwinning CSW ME1

Afgelopen zaterdag speelde CSW ME1 tegen Overbos ME3

Wilnis- De meiden hadden van de coach de opdracht gekregen om er niet zo makkelijk over te denken. Na de warming-up gingen de meiden van start. CSW kreeg wel kansen maar maakte ze niet af. Na nog een paar aanwijzingen lukte het Indy Luinenburg 1-0 te maken. De kop was er af en de meiden speelden goed over zodat Indy al snel het tweede doelpunt wist te maken. Overbos wist het doel van CSW te bereiken maar Jamie Spraakman, Demi Antonioli, Bodine Verheul en Guusje de Knecht die op dat moment afwisselend in de verdediging stonden zorgden er voor dat het doel waar Seda Steenbergen stond niet bereikt werd. Het samenspel tussen de meiden gaat steeds beter. Zo ook op het middenveld waren Eline van Dijk, Isabella Koedam , Lianne de Jong en Nicky Lijnberg wisselend aanwezig. Het was een leuke wedstrijd. En werd gewonnen met 3-0 voor CSW.