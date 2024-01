Weer klaverjassen in Café Joppe

Aalsmeer – Na ruim 20 jaar gaat Café Joppe weer klaverjasavonden organiseren. Deze waren altijd een groot succes en daarom is besloten om te kijken of deze avonden weer opnieuw georganiseerd kunnen worden. Het plan is om eens per maand een avond te plannen.

De eerste gelegenheid is volgende week donderdag 1 februari. Het klaverjassen begint om 20.30 uur en zal rond 23.00 uur afgelopen zijn. Opgeven kan per persoon maar natuurlijk ook als koppel. De kosten zijn 4 euro per persoon of 7,50 euro per koppel.

Ook beginners zijn van harte welkom. Er zijn leuke prijzen te winnen. Aanmelden kan aan de bar of door een mail te sturen naar jan@joppe.nl.

Foto: Hans van der Aa