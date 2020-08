Weer grote Meervallen gevangen!

Aalsmeer – Op zondag 30 augustus rond één uur in de middag hebben Bob Boere en Rhandy Vos een mega-vangst gedaan. De dobber ging diep en begrijpelijk, want de twee vissers hebben een Meerval gevangen van 1.28 meter. In Bilderdam hadden de twee hun hengels te water gelaten in de Drecht, verbonden met de Ringvaart. Bob en Rhandy zijn uiteraard bijzonder trots op deze mooie vangst. “Het blijven toch grote monsters van het water”, aldus de vrienden over Meervallen. Uiteraard is de vis na de meting en het maken van foto’s (als bewijs) terug in het water gezet.

Foto: Celine van der Graaf

Pontweg

Zou de Meerval zich voor de tweede keer hebben laten vangen of is het de tijd dat de Meervallen het hoger op zoeken in het water en zich makkelijk(er) laten vangen? Vrijdagavond 28 augustus is namelijk een grote Meerval gevangen bij de Pontweg, nabij de Ringvaart.

Fotograaf Kick Spaargaren was er getuige van dat een paar jongens enthousiast riepen beet te hebben. De lijn werd binnengehaald en de vis op het droge geschept. Het bleek een Meerval te zijn van ruim een meter.

Natuurlijk wilden de jongens wel even met ‘hun’ vis poseren voor de fotograaf. De Meerval werd opgemeten en uiteindelijk weer netjes terug gezet in het water.