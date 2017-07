Weer groei export bloemen en planten

Aalsmeer – De Nederlandse export van bloemen en planten is in de eerste helft dit jaar met 6,5% gestegen tot 3,4 miljard. In juni was de exportwaarde vergelijkbaar met vorig jaar, maar richting Engeland en Frankrijk viel de omzet terug. ”Mooi weer in grote delen van Europa belemmerde de afzet”, stelt Floridata, dat de exportstatistieken verzamelt. Bloemen (+8%) blijven het op jaarbasis iets beter doen dan planten (+5%). Voor het eerst staat Polen in de top-5 exportbestemmingen. ”In die markt is de afzetpotentie voor Nederlandse bloemen en planten nog fors”, aldus de VGB.

Afgelopen kwartaal was het dertien achtereenvolgende, waarin de exportwaarde van bloemen en planten vanuit Nederland steeg. De kwartaalomzet is met bijna 1,8 miljard de hoogste ooit. Toegenomen vraag, een hogere inkoopwaarde en de sterke marketing en logistiek van de importerende en exporterende groothandel staan aan de basis van de groei.

Terugval Frankrijk

Naast de krimp in Engeland door de gezakte koers van het Britse pond viel in juni ook de bloemen en plantenexport naar Frankrijk behoorlijk tegen: -9%. De voorsprong in dit derde exportland viel daardoor terug van 3% tot bijna 1%. De Franse Moederdag eind mei viel tegen, vooral in de grote steden. ”En de verkiezingen brengen altijd onrust met zich mee, waardoor het consumentenvertrouwen zakt”, weet Jos Beckers van Joflex. Hij is als lijnrijder gespecialiseerd op Frankrijk.

Weersomstandigheden

”Warm weer, overal in Europa”, noemt directeur Ron Bos van Hilverda De Boer als belangrijke oorzaak voor de teruggevallen exportomzet bij de bloemen in juni. Wesley van den Berg van Floridata: ”We konden aan de exportcijfers bijna exact zien waar de grens van het mooie weer lag. Daar waar het koeler was, zoals Noord-Europa, bleef de export beter op peil.”

Groei in Polen

Door de groei met 27% tot en met juni streefde Polen België voorbij op de ranglijst van afzetbestemmingen en staat het nu op de vijfde plaats. ”De economie groeit naar verwachting met 4%, de werkloosheid daalt en het consumentenvertrouwen is stevig. Er zit voor Nederlandse bloemen en planten nog potentieel in de Poolse markt”, stelt de Nederlandse landbouwraad Martijn Homan in Warschau. ”Wellicht een reden om de focus van de Nederlandse promotie door organisaties als Bloemenbureau Holland te heroverwegen met het oog op groeimarkten in Oost-Europa?” geeft hij aan. Nederlandse exporteurs baseren hun vertrouwen op een goede voortzetting van de export in de tweede helft van het jaar mede op stabielere valutakoersen.