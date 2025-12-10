Weekend vol magie en nostalgie op ijsbaan Mijdrecht

Mijdrecht – Wie afgelopen weekend door het hart van Mijdrecht wandelde, kon niet om de betovering heen. Het Raadhuisplein was het toneel van twee totaal verschillende werelden. Toch hadden ze één ding gemeen: warmte, gezelligheid en een vleugje spektakel.

Sprookjesdecor

Eerst was er zaterdagmiddag het sprookjesdecor. Rond half één verschenen ze: prinsessen in glinsterende jurken, alsof ze rechtstreeks uit een Disneyfilm waren gestapt. Kinderen keken met grote ogen, ouders met een glimlach die stiekem ook een beetje terugvoerde naar hun eigen jeugd. Om twee uur werd de ijsbaan het podium voor een magisch uur vol foto’s, knuffels en fonkelende ogen. Het was geen gewone middag; het was een herinnering die zich nestelt in het geheugen van jong en oud. Toen de prinsessen om half vijf weer naar hun ‘paleis’ vertrokken, bleef er iets achter: een gevoel van verwondering dat zelfs de winterkou niet kon wegblazen.

Nostalgie

En toen, alsof Mijdrecht nog niet genoeg had gedroomd, kwam de tijdmachine op gang. Zaterdagavond veranderde de ijsbaan in een discovloer-op-ijs tijdens de 80’s & 90’s Ice Party. Felgekleurde jassen, scrunchies en glowsticks gaven het plein een bijna surrealistische gloed. Onder knipperende lichten schaatsten mensen op foute hits die ooit de hitlijsten domineerden. Het was een avond van pure nostalgie, waarin Backstreet Boys en Madonna even terugkeerden – niet op een podium, maar in de harten van iedereen die meezong en meeschaatste. De kou? Die verdween in het ritme van de beats en het gelach langs de boarding.

Twee werelden, één ijsbaan. Het sprookjesachtige van de middag en de retro-vibes van de avond bewezen dat Mijdrecht meer kan dan alleen winterse gezelligheid: het kan verbinden, verrassen en herinneringen maken. Wie erbij was, weet het: dit was een weekend om te koesteren.

Op de foto’s:

(boven) Prinsessen in Mijdrecht. Foto: Wilco de Vries.

(onder) De 80’s & 90’s Ice Party. Foto: Wilco de Vries.