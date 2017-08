Over een week: Vuurwerk en meer!

Aalsmeer – Hij is er bijzonder trots op en de Nieuwe Meerbode ook: Onze huisfotograaf Kick Spaargaren mag opnieuw de foto’s maken van de verlichte botenshow en het vuurwerkspektakel volgende week zaterdag 2 september. Voor het vijfde jaar op rij alweer mag hij het water op om de stoet verlichte boten op de foto vast te leggen om vervolgens snel terug te varen naar de watertoren om naar niet te laat te zijn voor het vuurwerk. De klim naar boven in de watertoren is tot slot ook niet ‘effe’ gemaakt. Om stipt elf uur barst het vuurwerk los en volgens de organisatoren Mike van der Laarse en Ap Eigenhuis kan op een spectaculaire show gerekend worden.

Fotograaf Kick (www.kicksfotos.nl) heeft zich de afgelopen twee weekenden al voorbereid en allerlei lenzen en speciale camera’s uitgeprobeerd om maar zo goed mogelijk voor de dag te komen in Aalsmeer. Dit kon hij mooi doen tijdens het Internationale Vuurwerk Festival in Scheveningen. Op 11 augustus trakteerden Nederland en Polen het publiek op prachtige shows en 12 augustus was het de beurt aan Frankrijk en China. Een week later, op 18 augustus, mochten België en Japan de lucht verlevendigen met vuurwerk en tijdens de vierde en laatste dag, 19 augustus, lieten regerend kampioen Spanje en Portugal hun vuurwerk-kunsten zien.

Spanje wist opnieuw de meeste indruk te maken en prologeerde de titel, weer op één en de grootste beker. Op twee is België geëindigd en Nederland sloot het kampioensrijtje met plek drie.

Braderie, botenshow, vuurwerk

Terug even nu naar Aalsmeer en wel zaterdag 2 september. Pak de agenda en noteer: Van 10.00 tot 17.00 uur braderie in het Centrum. Wie meedoet aan de verlichte botenshow dient zich om 19.45 uur te melden bij het Topvoortse Bos in de Westeinder. Deelname is gratis. Om 20.00 uur vertrekt de stoet eerst richting de Ringvaart, weer terug om tot slot een haag te vormen bij de watertoren voor het vuurwerk dat om 23.00 uur ontstoken wordt. Voor ‘landrotten’ presenteert Vuur en Licht op het Water vanaf 20.00 uur een show bij de watertoren met optredens van artiesten, de verlichte boten op groot scherm en onder andere hapjes en drankjes. Nog een weekje wachten…

Foto: www.kicksfotos.nl