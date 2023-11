Week van de Uithoornlijn op basisscholen

Uithoorn – Hoe weet je dat er een tram aankomt en waar moet je opletten bij het oversteken? Dat en meer leren kinderen op basisscholen in Uithoorn en De Kwakel tijdens de Week van de Uithoornlijn. Deze week brengt leerlingen in contact met veiligheid rondom de tram, zowel in de klas als in de praktijk.

Vorige week woensdag vond de officiële aftrap van de Week van de Uithoornlijn plaats. Wethouder Jan Hazen nam samen met groep 4C van basisschool De Kwikstaart deel aan de interactieve quiz. De leerlingen leren op deze manier meer over hoe veilig om te gaan met de tram en bij overwegen. “Deze lessen zijn een belangrijke stap in het vergroten van de verkeersveiligheid van onze jonge weggebruikers. En ik ben onder de indruk van de vragen en het enthousiasme van deze leerlingen!”, aldus wethouder Hazen.

Veiligheid in de praktijk

De Week van de Uithoornlijn beperkt zich niet tot het klaslokaal. Tot en met woensdag 8 november krijgen basisscholen die in de buurt van de tramlijn liggen de kans om de opgedane kennis direct in praktijk te brengen. De leerlingen leren bij halte Aan de Zoom meer over de waarschuwingssystemen maar ook over gedrag op het perron. “Het was gaaf dat wij als een van de eerste op het perron mochten lopen”, vertelt een van de leerlingen. “En de leukste verkeersles is dat ik bij het oversteken contact kan maken met de conducteur, bijvoorbeeld door te zwaaien.”

Samenwerking

Aannemer Dura Vermeer en de projectorganisatie sloegen de handen ineen om een passend lespakket voor de basisscholen samen te stellen. Voor de groepen 3 t/m 5 bestaat die uit een video en quiz. De groepen 6 t/m 8 kunnen zelfstandig een digitale lesmodule doorlopen. “Verkeersveiligheid gaat iedereen aan en we zijn trots dat we hier ons steentje aan bij kunnen dragen. En wie weet enthousiasmeren we de jonge generatie ook om straks gebruik te maken van de tram”, aldus projectmanager Dennis Huijsman. Ook jeugdagent Kim van der Weij, van het basisteam Aalsmeer Uithoorn, gaf via sociale media haar 3 tips om