Vinkeveen – Tijdens de Week van de Mediawijsheid wordt op OBS De Pijlstaart extra aandacht aan mediawijsheid en namen de leerlingen van de groepen 7 en 8 deel aan de serious game MediaMasters. Dit is een landelijke, interactieve, online game, speciaal gemaakt voor basisschoolleerlingen in groep 7 en 8. Door het spelen van de game bouwen leerlingen een basiskennis op over mediawijsheid, terwijl spelenderwijs ook taalvaardigheid en waar relevant basale rekenvaardigheden aan de orde komen. Tijdens de game worden belangrijke onderwerpen behandeld als WhatsApp, online privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws. De game heeft tot doel leerlingen mediawijzer te maken. Ze leren in spelvorm heel veel over sociale media en de online wereld. Digitale media spelen een belangrijke rol in ons dagelijks leven en de kinderen leren op deze manier de regels van het “online” verkeer. Voor hun deelname aan Mediamasters ontvingen de leerlingen een certificaat en de wethouder van onderwijs, Maarten van der Greft, kwam de certificaten op de Pijlstaart uitreiken. Hij sprak de leerlingen toe en deelde met hen een verhaal over zijn ervaringen met sociale media. Het was een feestelijk moment. Alle leerlingen mogen terecht zeggen dat zij weer een stukje mediawijzer zijn! Dik verdiend dus die certificaten!