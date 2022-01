Amstelland – Tijdens de Nationale Voorleesdagen van 26 januari tot en met 5 februari organiseert de Bibliotheek Amstelland op maandag 31 januari een webinar over interactief voorlezen aan kinderen van 0 tot 6 jaar. Voorlezen is niet alleen leuk, het is ook nog eens heel goed voor de taalontwikkeling van je kind.

Voorlezen prikkelt de fantasie, verhoogt de saamhorigheid en is een rustpunt in de dagelijkse activiteiten. Als kinderen al heel jong op een prettige manier kennismaken met (voor)lezen, draagt dit bij aan een goede taalontwikkeling, verhaalbegrip én de woordenschat van het kind. Je kunt eigenlijk niet vroeg genoeg beginnen. Verder is het bezig zijn met boeken leuk én gezellig voor de kinderen en voor jou!

Bij interactief voorlezen ga je nog een stapje verder: je gaat dan een gesprek aan met het kind over het verhaal. Dat maakt het voorlezen nog leuker én waardevoller. Het webinar zal worden gegeven via Zoom. Wanneer je je hebt aangemeld, ontvang je een ZOOM-link om online deel te nemen aan het webinar. Aanmelden kan tot 31 januari 12.00 uur.

Het online webinar ‘Interactief voorlezen aan kinderen van 0-6 jaar’ wordt maandag 31 januari gegeven van 19.30 tot 20.30 uur. Kosten: gratis, graag wel aanmelden. Meer informatie is te vinden op de website: www.debibliotheekamstelland.nl