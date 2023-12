Watertoren zondag ook ’s avonds open

Aalsmeer – De watertoren is komende zondag 10 december niet alleen in de middag geopend van 13.00 tot 17.00 uur, maar ook in de namiddag en avond van 17.00 tot 21.00 uur, dus wanneer het donker is. Wanneer men de beklimming doet naar de buitentrans (circa 50 meter hoogte) heeft men overdag een fraai uitzicht over alle windstreken rond Aalsmeer.

Wanneer het donker is wordt het een haast feeëriek schouwspel als men zo naar beneden en in de verte kijkt. Dan is heel goed te zien hoeveel mooie verlichting er is binnen het dorp en de omgeving. Loopt men de trans verder rond, dan is er het grote zwarte vlak van de Westeinderplassen met in de verte Leimuiden, Alphen aan de Rijn en Haarlemmermeer. Vanuit een andere hoek zijn Schiphol en Amsterdam te zien. Eerdere bezoekers tijdens een avondopenstelling spraken van een adembenemend schouwspel, dat zij niet graag hadden willen missen.

Voor de liefhebbers is er deze middag en avond een glaasje Glühwein of chocolademelk te koop. De toren van binnen zien is gratis, maar wie via de trappen naar boven wilt klimmen betaalt 1 euro per kind en 2 euro per volwassene. Kijk voor meer informatie op de website: www.aalsmeer-watertoren.nl