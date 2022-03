Watertoren kleurt blauw geel voor Oekraïne

Aalsmeer – In tal van landen en steden zijn gebouwen en monumenten sinds enkele dagen in blauw en geel licht gezet. Het zijn de kleuren van de vlag van Oekraïne en is een steunbetuiging aan dit land en haar bewoners dat aangevallen wordt door Rusland.

De watertoren van Aalsmeer is al diverse malen kleurig aangekleed, als vrolijk gebaar in rood, groen en zwart en in oranje en groen om aandacht te vragen voor goede doelen. En nu is de watertoren een lichtpuntje voor inwoners van het door oorlog geteisterde Oekraïne.

Sinds afgelopen maandag 28 februari is de toren van Sangster blauw en geel gekleurd. Initiatiefnemer is Mike van der Laarse, die deze actie supersnel heeft geregeld met Bass4events. Echter in opdracht van een goede vriend uit Aalsmeer.

De voormalige bloemenexporteur heeft vele jaren zaken gedaan met bedrijven in Oekraïne en deze oorlog vindt hij vreselijk voor de bevolking van dit mooie land. “Ik ben er vaak geweest en heb er veel vrienden en bekenden wonen. Een oud-collega van mij is vorig jaar verhuisd naar de Oekraïne. Ik krijg net bericht dat hij gevlucht is met zijn vrouw en kind. De oorlog geeft zo’n gevoel van frustratie en machteloosheid. De watertoren in blauw en geel licht zetten als steunbetuiging is het enige wat we vanuit ons bloemendorp kunnen doen. Er zijn in Aalsmeer veel bedrijven die zaken doen met de Oekraïne. Het is toch vreselijk dat één persoon in deze tijd zo’n chaos weet te creëren.”

De foto’s van de watertoren zijn al naar diverse contacten in de Oekraïne gestuurd. “Allen zijn blij en voelen zich gesteund door dit gebaar”, vertelt de oud bloemenman. De watertoren blijft minimaal een week in blauw en geel gekleurd. “Tot zolang het relevant is”, besluit de voormalige exporteur.

“Ik hoop dat door de economische maatregelen die genomen zijn een wereldoorlog voorkomen wordt. Dit machtsvertoon van Rusland moet snel stoppen. Het is zo zonde en zo triest voor alle mensen in de Oekraïne.”

Foto: www.kicksfotos.nl