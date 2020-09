Watertoren in Aalsmeerse driekleur trekt veel publiek

Aalsmeer – De Aalsmeerse driekleur laten ‘zwaaien’ tijdens de Feestweek-periode mag een groot succes genoemd worden. Vele straten waren opgevrolijkt met vlaggen in rood, groen en zwart en ook een heel groot aantal bedrijven liet met banieren in de Aalsmeer kleuren zien een eerbetoon te willen geven aan de organisaties, die jaarlijks trakteren op leuke festiviteiten in de eerste twee weken van september.

Geen Vuur en Licht op het Water, geen Feestweek, geen Pramenrace (een beetje) en komend weekend geen rondje Kunstroute. Maar, Aalsmeer had er afgelopen week wel een attractie bij: De Watertoren een week lang rood, groen en zwart gekleurd met als extraatje op de laatste dag een stralende top. Door Bass4Events, het bedrijf dat zorg heeft gedragen dat de toren van Sangster een echte Aalsmeerse uitstraling kreeg, had zaterdag acht schijnwerpers naar de top gedragen (flinke klus, ruim 150 traptreden) en zette hiermee de Watertoren nog een beetje extra in de schijnwerpers.

De hele week heeft de ‘trots van Aalsmeer’ veel belangstelling in de avonduren gehad en er zijn diverse foto’s gemaakt. Fotograaf Kick Spaargaren legde de Brandweer, de Politie en de Ambulancedienst voor de verlichte Watertoren vast en zelfs de ‘snelle’ Audi van het team Hoofdwegen van de Politie kwam naar de Kudelstaartseweg voor een uniek ‘plaatje’.

Of de Watertoren volgend jaar weer Aalsmeers gaat ‘glimmen’, is nog niet bekend, maar nu alvast wordt gevraagd om de vlaggen en banieren zorgvuldig op te bergen en volgend jaar in september weer te laten ‘zwaaien’ bij woningen en bedrijven. Hopelijk is een nieuwe traditie geboren!

Foto’s: www.kicksfotos.nl