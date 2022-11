Watertoren iets scheef, niet verontrustend!

Aalsmeer – Het gerucht gehoord of gelezen? De watertoren is aan het verzakken en staat scheef. Een nieuwe toeristische trekker en concurrent voor de toren van Pisa in Italië? Gelukkig niet. De toren van Pisa helt bijna 4 meter over, de watertoren slechts 0,04 meter. Wel enige scheefstand dus, maar niet verontrustend, zo is uit onderzoek gebleven. Het college van burgemeester en wethouders zijn en blijven wel alert. Volgend jaar wordt de toren van Sangster opnieuw gecontroleerd op eventuele verdere scheefstand.

Groen verlicht

Overigens is nog een bezoek aan dit monument in de avond brengen een aanrader. Tot en met donderdag 10 november is de watertoren groen verlicht. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor de week van de pleegzorg.

Foto: www.kicksfotos.nl