Watertoren Aalsmeer zondagmiddag open

Aalsmeer – Binnen de watertoren zijn weer diverse activiteiten deze maand november. Op de tweede en de vierde zondagmiddag van de maand is de openstelling voor publiek tussen 13.00 en 17.00 uur.

Op 10 en 24 november kunnen belangstellenden het binnenwerk van de watertoren bekijken en zich laten informeren over de vroegere werking van dit onderdeel binnen het drinkwatersysteem van Aalsmeer en de regio.

Uiteraard kan men naar boven klimmen om vanaf circa 50 meter hoogte een gaaf uitzicht te hebben over Aalsmeer en verre omgeving. Boven op de trans kunnen bezoekers 360 graden rond lopen, dus het zicht is vanuit alle hoeken te bewonderen. Bij helder weer is zelfs de Dom van Utrecht te zien! Bezichtiging beneden is gratis, bij beklimming wordt 1 euro voor kinderen en 2 euro per volwassene gevraagd.

‘Horen in de Toren’

Voor de groepen 7 basisschool kinderen uit Aalsmeer en regio Amstelland is er deze maand het project ‘Horen in de Toren’. Aan de kinderen en hun begeleiding wordt een basis uitleg gegeven over de vroegere werking van de watertoren en daarna volgt een rondleiding. Uiteraard gaan de kinderen naar boven, want zij willen natuurlijk ook het unieke uitzicht bewonderen. Daarna weer naar beneden en halverwege doen de kinderen mee met het akoestische project ‘‘Horen in de Toren’. Naast de akoestische acties zingen zij het vantevoren ingestudeerde lied en dit geeft in combinatie met de geluidseffecten altijd veel plezier aan de deelnemers en begeleiders.

Dit cultuurproject is ontwikkeld vanuit Cultuureducatie Amstelland en de uitvoering wordt gedaan door de vrijwilligers van S.B.W.A. (Stichting Beheer Watertoren Aalsmeer). Geïnteresseerden scholen kunnen contact opnemen met Cultuureducatie.

Scholen en groepen

Tussendoor worden deze maand groepen ontvangen, die op verzoek een uitleg krijgen door de vrijwilligers van S.B.W.A. en uiteraard ook naar boven gaan. Voor het eerst komen er vier groepen scholieren van het voortgezet onderwijs naar de watertoren. Deze culturele actie wordt eveneens georganiseerd door Cultuureducatie Amstelland.

Geïnteresseerden, die ook graag met een groep Aalsmeers rijksmonument willen bezoeken en beklimmen, kunnen via het mailadres, vermeld op de website (www.aalsmeer-watertoren.nl) contact opnemen met het secretariaat.